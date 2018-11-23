بكين 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسالتقى الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم رئيس الوزراء الكازاخستاني باكتي جان ساجينتاييف الذي يزور بكين حاليًا.وأكد الرئيس الصيني خلال اللقاء أهمية التركيز على جهود التضافر السياسي مع كازاخستان، داعيًا إلى تنفيذ المواءمة الجيدة بين الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الذي اقترحته الصين، والبرنامج الاقتصادي الكازاخي الذي يطلق عليه (نورلي جول) أو (المسار المشرق).// انتهى //05:33ت م0348