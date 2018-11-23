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الجمعة 1440/3/15 هـ الموافق 2018/11/23 م واس
الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك سلمان يدشن المرحلة الأولى من مشروعات وعد الشمال ويؤسس للمرحلة الثانية
خادم الحرمين يشرّف حفل أهالي الحدود الشمالية
الملك يوجه بإطلاق المواطنين المعسرين بالحدود الشمالية
خادم الحرمين يصل إلى الرياض عقب زيارته مناطق شمال المملكة
توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يزور عدداً من الدول العربية
ولي العهد يغادر محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية
ولي العهد يصل الإمارات في مستهل جولة عربية
أمير الرياض يستقبل رئيس «تقويم التعليم».. ويشيد بجهود «الإسكان»
فيصل بن بندر يشرّف حفل سفارة لبنان
سعود بن نايف يفتتح الملتقى الدولي للتمريض
أمير حائل يعلن عن بدء مرحلة جديدة للتنمية السياحية
أمير الشمالية: ولاة أمرنا يستشعرون ما يحتاجه كل مواطن
أمير الجوف ونائبه يشكران خادم الحرمين لتدشينه مشروعات تنموية في المنطقة
نائب وزير العدل يرأس وفد المملكة للوزاري العربي بالخرطوم
اعتقالات في الخليل وطولكرم
الإرياني: «الميليشيات الحوثية» تلجأ لحيلة السلام بعد هزائمها المتتالية
ألغام الحوثي تؤجل زيارة غريفيث للحديدة
العراق: عبوة ناسفة تقتل ثلاثة طلاب
مصر: تصفية 12 إرهابيا بسيناء
إضراب عام يشلّ القطاع الحكومي في تونس
مخاوف أوروبية بشأن المحتجزين بتركيا
اتفاق مؤقت حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا
برلمانية فرنسية: إيران تحتل اليمن ويجب منع تشكّل "حزب الله" جديد
إيران: غضب الشارع مستمر رغم «المقاصل العلنية»
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