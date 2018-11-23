الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك سلمان يدشن المرحلة الأولى من مشروعات وعد الشمال ويؤسس للمرحلة الثانيةخادم الحرمين يشرّف حفل أهالي الحدود الشماليةالملك يوجه بإطلاق المواطنين المعسرين بالحدود الشماليةخادم الحرمين يصل إلى الرياض عقب زيارته مناطق شمال المملكةتوجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يزور عدداً من الدول العربيةولي العهد يغادر محافظة طريف بمنطقة الحدود الشماليةولي العهد يصل الإمارات في مستهل جولة عربيةأمير الرياض يستقبل رئيس «تقويم التعليم».. ويشيد بجهود «الإسكان»فيصل بن بندر يشرّف حفل سفارة لبنانسعود بن نايف يفتتح الملتقى الدولي للتمريضأمير حائل يعلن عن بدء مرحلة جديدة للتنمية السياحيةأمير الشمالية: ولاة أمرنا يستشعرون ما يحتاجه كل مواطنأمير الجوف ونائبه يشكران خادم الحرمين لتدشينه مشروعات تنموية في المنطقةنائب وزير العدل يرأس وفد المملكة للوزاري العربي بالخرطوماعتقالات في الخليل وطولكرمالإرياني: «الميليشيات الحوثية» تلجأ لحيلة السلام بعد هزائمها المتتاليةألغام الحوثي تؤجل زيارة غريفيث للحديدةالعراق: عبوة ناسفة تقتل ثلاثة طلابمصر: تصفية 12 إرهابيا بسيناءإضراب عام يشلّ القطاع الحكومي في تونسمخاوف أوروبية بشأن المحتجزين بتركيااتفاق مؤقت حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيابرلمانية فرنسية: إيران تحتل اليمن ويجب منع تشكّل "حزب الله" جديدإيران: غضب الشارع مستمر رغم «المقاصل العلنية»// يتبع //06:32ت م0003