وكتبت صحيفة "اليوم " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (التلاحم المنشود والنقلات النوعية):تجسدت الملامح الواضحة لتلاحم القيادة مع أبناء هذا الوطن الأوفياء أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للحدود الشمالية كتجسدها في كل الزيارات التي قام ويقوم بها لمناطق المملكة، والتلاحم يؤكد من جديد إسقاط الحواجز بين القيادة الرشيدة والمواطنين عبر سياسة الأبواب المفتوحة التي انتهجت منذ تأسيس الكيان السعودي الشامخ وحتى العهد الميمون الحاضر، وقد أدت هذه السياسة الحكيمة إلى الوقوف على احتياجات المواطنين وتطلعاتهم وطموحاتهم عن كثب، ومن ثم العمل على ترجمتها على أرض الواقع من خلال سلسلة من المشروعات العملاقة خدمة للوطن والمواطنين، وقد تكررت صورة من صور ذلك التلاحم الكبير أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين للحدود الشمالية، فالقيادة مهتمة اهتماما واضحا بالمواطنين في مختلف مناطق المملكة وتلمس مطالبهم تحقيقا للتنمية المنشودة، فالعلاقة الحميمة بين القيادة والمواطنين ترسم أبعاد الاهتمام بالإنسان السعودي على اعتبار أنه يمثل الثروة الحقيقية للوطن ويمثل المحرك الأساسي والرئيسي لعمليات التنمية والنهضة والتطور، فتلك الثروة في عرف القيادة الحكيمة هي أغلى وأثمن ثروات المملكة على الإطلاق وتشكل تلك العلاقة المتينة دافعا لدى كل مواطن لبذل أقصى جهد من أجل العمل والإنتاج للوصول إلى أعلى درجات تقدم هذا الوطن وإعلاء شأنه.وأضافت أن تلك العلاقة ليست مستغربة أو جديدة وقد ترجمها شيوخ وأعيان الجوف من خلال حفل استقبالهم لقائدهم خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم والإنسانية. فالزيارة لا تترجم عظمة العلاقة القائمة بين القيادة والمواطنين فحسب، وإنما تمثل في الوقت نفسه الحرص على تدشين سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى في سائر مناطق المملكة كما هو الحال أثناء زيارته - حفظه الله - للحدود الشمالية، حيث دشن المرحلة الأولى من مشروع «وعد الشمال» الذي يعد من أهم المشروعات الحيوية الرائدة التي تضاف إلى النقلات النوعية التي اتخذتها المملكة عبر رؤيتها الطموح 2030 لرفع مستوى معيشة المواطن وتحسين جودة حياته من جانب، وللوصول بالمملكة عبر رؤيتها تلك التي يعد تنويع مصادر الدخل من أهم بنودها إلى مصاف الدول المتقدمة بإذن الله في زمن قياسي، من جانب آخر فزيارات قائد هذه الأمة إلى مناطق المملكة تحمل كل الخير للوطن ومواطنيه، فحزمة المشروعات الضخمة التي رعاها أثناء زيارته الميمونة للحدود الشمالية وغيرها من الزيارات تسهم مساهمة فاعلة وبناءة في نهضة مناطق المملكة ورقيها وازدهارها وتنميتها في مختلف المجالات والميادين ذات الأثر المباشر على الأخذ برؤية المملكة وتطبيقها على أرض الواقع.// يتبع //06:34ت م0005