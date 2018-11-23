كانبرا 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسحذّرت السلطات الأسترالية وبشكل طارئ اليوم السكان في ولاية نيو ساوث ويلز من حرائق الغابات.وأفادت خدمة الإطفاء الريفية في الولاية بأن سكان بلدة سولت آش عليهم البحث عن مأوى مع اقتراب الحريق.وقال مفوض خدمة الإطفاء الريفية شين فيتزسيمونز: "النار تشتعل بقوة وتتحرك بسرعة كبيرة"، مضيفًا أنه في الوقت الحالي نتحدث عن تأثر عشرات العقارات بشكل مباشر مع تحرك النيران في منطقة سولت آش وما حولها.وزاد معدل خطر الحريق في المنطقة إلى "حاد" ، وهو ثالث أعلى مستوى.وذكر مكتب الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 90 كيلومترا في الساعة مما يعوق جهود مكافحة الحرائق.ويحاول أكثر من 200 من رجال الإطفاء منذ أمس السيطرة على الحريق الذي أتى على أكثر من 1300 هكتار.// انتهى //07:24ت م0009