تيخوانا 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واستصاعد التوتر في تيخوانا شمال غرب المكسيك، حيث تظاهر مئات المهاجرين قرب المعبر الحدودي مع الولايات المتحدة، فيما كانت القوات المسلحة الأميركية تتدرّب تحسّبًا لاحتمال محاولتهم الدخول بالقوة.وغادر المهاجرون ظهر أمس، مركز الإيواء الذي وفّرته لهم السلطات المحلّية، للتوجّه إلى جسر "إل شابارال" الواقع قرب نقطة الدخول إلى كاليفورنيا. وأُغلق المعبر بين البلدين نحو 15 دقيقة في وقت كان الجيش الأميركي ينفّذ "تدريبًا واسع النطاق على السرعة العملانية" يشمل مروحيات ومئات الجنود ورجال الشرطة، بحسب الوكالة الأميركية للجمارك وحماية الحدود.وهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددًا بإغلاق "كامل الحدود" بين الولايات المتحدة والمكسيك، بما في ذلك أمام التبادلات التجارية، في حال شهد الوضع تصعيدًا مع وصول آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى.// انتهى //08:40ت م0010