طرابلس 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، باجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، التشاوري الثاني خلال أربعة أيام في إطار الحملة الوطنية التي أعلنها في مؤتمر باليرمو لإنقاذ الجنوب الليبي.وأخبرت عن إصدار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد لمشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة برئاسة عبد اللطيف الشويرف، وعضوية عدد من الأكاديميين والخبراء، وتولى اللجنة إجراء مشاورات وحوارات على الصعيد الوطني مع الأطراف المنخرطة في المصالحة.ونقلت صحف الجمعة تأكيد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، أهمية مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا، وإيضاحه للحاجة لمبادرات كهذه للسير نحو حل تفاوضي في ليبيا.وعرجت على تأكيد مديرة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية، كيرون سكينر، التزام الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى تفهم إدارة الرئيس دونالد ترامب لأهمية ليبيا فيما يتعلق بالأمن القومي بالنسبة لإيطاليا.وواصلت اهتمامها بما يجرى على الساحة التونسية، مفيدةً بالإضراب العام للموظفين بعد فشل مفاوضات الزيادة في الأجور مع الحكومة وتأثير ذلك على المشهد في تونس.وأشادت صحف ليبيا بمبادرة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الإنسانية في اليمن من أجل التصدي للحالة الإنسانية، وتقديم مبلغ 500 مليون دولار إضافية، تخصص لأغراض إنسانية للشعب اليمني.// انتهى //08:45ت م0011