عام / أسبانيا تنقذ 778 مهاجرًا غرب البحر المتوسط
الجمعة 1440/3/15 هـ الموافق 2018/11/23 م واس
مدريد 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
أعلنت السلطات الإسبانية عن إنقاذ 778 مهاجرًا على متن 12 زورقًا غرب البحر الأبيض المتوسط.
وقالت خدمات الإنقاذ البحري الأسبانية - الجمعة) "إن الحرس المدني قدم المساعدة لهؤلاء المهاجرين".
يشار إلى أن أسبانيا تعد البوابة الأولى لدخول المهاجرين السريين إلى أوروبا عبر البحر، ووفقًا لوزارة الداخلية الإسبانية، وصل نحو 50 ألف مهاجر إلى إسبانيا منذ يناير الماضي.
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09:28ت م
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