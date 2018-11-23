إسلام آباد 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسلقي ثلاثة مسلحين وثلاثة من رجال الشرطة الباكستانية مصرعهم جراء هجوم استهدف صباح اليوم، القنصلية الصينية في مدينة كراتشي جنوب باكستان.وأوضح المتحدث باسم الشرطة في كراتشي محمد إشفاق، أن ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية حاولوا دخول القنصلية الصينية وأطلقوا النار على رجال الأمن الذين تصدوا لهم ومنعوهم من دخول القنصلية، حيث جرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين مما أدى إلى مقتل المسلحين الثلاثة ومقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة آخرين.وأضاف أن قوات الأمن طوقت الموقع، وشنت عملية تمشيط للبحث عن أي عناصر أخرى على صلة بالمسلحين الذين قتلوا، مشيرة إلى أن أحد المسلحين كان انتحاريًا.وذكرت وسائل الإعلام أن منظمة "جيش تحرير بلوشستان" المحظورة تنبت مسؤولية محاولة شن الهجوم على القنصلية الصينية في كراتشي.// انتهى //10:10ت م0015