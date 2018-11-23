القاهرة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسبلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 16 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 6ر763 مليار جنيه.وانخفض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فتراجع مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 05ر0 % ليسجل مستوى 13675 نقطة، وهبط مؤشر /إيجي اكس 70/ بنحو 09ر1 % ليبلغ مستوى 687 نقطة، وسـجـل مــؤشـــر /إيجي اكس 100/ تراجعًا بنحو 81ر0 % ليبلغ مستوى 1724 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن انخفاض قيم التداول لتبلغ 8ر5 مليار جنيه من خلال تداول 194ر1 مليار ورقة منفذة على 121 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 06ر59 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب غير العرب استحوذوا على 95ر14 % والعرب على 99ر25 %، بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع بقيمة 78ر231 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 18ر183 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.وخلص إلى القول، إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغت 246 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 243 ألف سند.// انتهى //10:22ت م0018