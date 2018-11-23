الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني في مكتبه بالوزارة، صاحب السمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة نقل أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية ومجالات التعاون الجمركي واللوجستي التي تربط المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الشقيقة، إضافة إلى بحث سُبل تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.يأتي هذا اللقاء امتدادًا لسلسلة اللقاءات المشتركة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وذلك في سبيل تفعيل مخرجات خلوة العزم ومناقشة آليات تفعيل خطط التعاون المشتركة.من جانبه أعرب سمو رئيس دائرة نقل أبوظبي عن شكره وتقديره لمعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا بالعلاقات الثنائية والعميقة بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.// انتهى //10:24ت م0019