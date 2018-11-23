نجران 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واساختتمت جامعة نجران ممثلة بكلية التربية أمس، برنامجها التدريبي لمعلمي التربية الخاصة، بعنوان "الاستراتيجيات الحديثة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 "، وذلك في مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بتعلم نجران.وهدف البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام، إلى التعريف بأهم الاستراتيجيات الحديثة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة كاستراتيجية التدريس التبادلي، ورياضة الدماغ، والتدريس التشاركي والذكاءات المتعددة، واستراتيجيات التعلم النشط، إضافة إلى شرح وتبيان التطبيقات التربوية لاستراتيجية التدريس التبادلي، ورياضة الدماغ، والتدريس التشاركي، واستراتيجيات التعلم النشط في ميدان التربية الخاصة.وأكد عميد كلية التربية الدكتور راقع القحطاني، حرص الجامعة على تنفيذ البرامج التدريبية العلمية المتخصصة لمؤسسات المجتمع بما فيها التعليمية، وذلك للمساهمة في رفع كفاءة الكوادر البشرية بالمؤسسات التربوية والتعليمة بالمنطقة.// انتهى //10:57ت م0021