الطائف 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واستسلّم معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني في مكتبه بديوان المحافظة التقرير السنوي لأعمال شرطة المحافظة، وذلك خلال استقباله لمدير شرطة المحافظة المكلف اللواء مطلق بن سعود العتيبي، ومدير شعبة الضبط الاداري العقيد شرف بن خلف الله الثمالي.وأبان التقرير جهود شرطة محافظة الطائف في إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، والدعم الأمني لتنفيذ المخططات والمشاريع المتعثرة خلال الفترة من عام 1437هـ إلى عام 1439 هـ،كما تضمن التقرير جهود شعبة الضبط الإداري لعام 1439هـ، من خلال عمليات الضبط الميداني.من جانبه قدم معالي محافظ الطائف شكره وتقديره لجميع الجهود الأمنية، مؤكداً أن ما تحقق من نتائج لرجال الأمن هي بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة وبمثابة انجازا يحسب لهذا الوطن ولمحافظة الطائف خاصة، مقدماً الشكر والتقدير لشرطة المحافظة، نظير الاهتمام وكل ما يقدم في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم.من جانبه عبر مدير شرطة محافظة الطائف عن شكره وتقديره لمعالي محافظ الطائف على كل ما يقدمه لرجال الأمن بالمحافظة ودعمه لهم في جميع القطاعات الأمنية.// انتهى //11:02ت م0022