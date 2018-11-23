وادي الدواسر 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسيُشارك المعهد العلمي بمحافظة وادي الدواسر، في هاكاثون وادي الدواسر، الذي تنظمه إدارة التعليم بالمحافظة بمشاركة عددٍ من الجهات والأفراد المهتمين بالجانب التقني والمعلوماتي من داخل المحافظة وخارجها.وأوضح مدير المعهد فيصل بن بادي الدوسري أن المعهد يولي الجانب التقني اهتماماً كبيراً خاصة في مجال التعاملات الالكترونية وهو ما يعكس اهتمام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بذلك الأمر ، فضلاً عن أن التقنية لها دور رئيس في مختلف جوانب رؤية المملكة 2030 ، وهو ما يجعل المعهد يحرص على توجيه وتطويع الأجهزة التقنية والبرامج لمساندة أعمال المعهد، وإبراز وتشجيع المواهب من طلاب ومنسوبي المعهد التي لها اهتمامات تقنية.// انتهى //11:05ت م0023