الطائف 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطاراً غزيرة على محافظة الطائف، شملت عموم أحياء المحافظة ومراكز الهدا، والشفا، والحوية ورحاب والسيل الصغير، وجنوب المحافظة.ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف المواطنين والمسافرين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب, مشددةً على ضرورة إتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //11:06ت م0024