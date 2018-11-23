القاهرة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واستستضيف العاصمة المصرية القاهرة، أعمال المؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية خلال الفترة 26 - 28 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي"، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وبمشاركة وزراء الثروة المعدنية العرب، وعدد من الشركات العاملة في مجال التعدين.ويهدف المؤتمر إلى التعريف بواقع وآفاق قطاع التعدين المصري والعربي والترويج للفرص الاستثمارية التعدينية عربيًا ودوليًا، وتعزيز وتنمية الاستثمارات العربية البينية فى قطاع التعدين.ويعقد على هامش المؤتمر معرض تقني لعرض ما توصلت إليه الهيئات والشركات العربية والأجنبية العاملة فى قطاع الثروة المعدنية مما يعد فرصة للقاء المباشر بين المستثمرين والخبراء والمتخصصين العاملين بقطاع الثروة المعدنية العربية.// انتهى //11:07ت م0026