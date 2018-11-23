وادي الدواسر 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسقلّد مُحافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، في مكتبه بالمحافظة, مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد تركي بن عايض آل هقشة رتبته الجديدة, بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى عقيد.وتمنى محافظ وادي الدواسر للعقيد آل هقشة المزيد من التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.من جهته عبّر العقيد تركي آل هقشة عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه بالثقة الملكية، التي تعدّ دافعاً له لبذل المزيد من التفاني والإخلاص, سائلاً الله تعالى أن يعينه على تحمل المسؤولية, وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره.// انتهى //11:15ت م0028