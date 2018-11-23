تونس 15 ربيع الأول 1440هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واستحدثت الصحف التونسية الصادرة اليوم، عن الإضراب الذي نفذه أكثر من 670 ألف موظف في الوظيفة العمومية في تونس، شمل كل الوزارات والإدارات المركزية و الجهوية التابعة لها، مشيرة إلى تداعيات هذا الإضراب على الاقتصاد الوطني.وتوقفت عند إدانة مجلس الوزراء الفلسطيني الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن على مشروع قرار التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.واهتمت صحف الجمعة بدعوة الجزائر إلى عقد اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي لإعادة إحياء الاتحاد وتنشيطه.وأخبرت عن تواصل الاحتجاجات الشعبية ضد زيادة رسوم المحروقات في فرنسا مخلفة قتيلان ومئات الجرحى في شتى جهات البلاد، يأتي ذلك في وقت أمر فيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون نشر قوات الجيش بجزيرة لا ريونيون بعدما تحولت الاحتجاجات فيها إلى أعمال نهب وشغب.وعرجت صحف تونس على توصل الكوريتان إلى اتفاق يتعلق بإنشاء أول طريق يربط بينهما منذ 14 عاما يمتد لمسافة 3 كيلومترات عبر خط الحدود العسكري الفاصل بينهما بالمنطقة المنزوعة السلاح.// انتهى //11:42ت م0032