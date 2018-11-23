الجزائر 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليو، بدعوة الجزائر لانعقاد مجلس وزراء اتحاد المغرب العربي بأقرب وقت ممكن لمناقشة سبل اعادة تفعيل مؤسسات الاتحاد والانطلاق بها نحو استكمال بناء الصرح المغاربي بعيدا عن الخلافات التي تعيق ذلك.وتحدثت عن الإضراب الذي شل المرافق العمومية التونسية أمس، مشيرة إلى أن الإضراب شمل أكثر من 650 الف موظف احتجاجًا على تردي المعيشة وللمطالبة بزيادة الاجور وتحسين القدرة الشرائية.وكتبت صحف الجمعة عن مقتل عنصرين من الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح على القنصلية الصينية في كراتشي تبنته مجموعة انفصالية باكستانية.وأشارت إلى تواصل الاحتجاجات الشعبية ضد الضرائب وغلاء المعيشة في فرنسا، مبينة أن التظاهرات انطلقت بالأساس احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات، لكنها سرعان ما اتسعت لتشمل النظام الضريبي ككل وتراجع القدرة الشرائية، فتحولت إلى موجة من الاحتجاجات الضريبية.وتناقلت صحف الجزائر تأكيد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا من حيث المبدأ على نص يحدد علاقاتهما في المستقبل يمكن أن يتبناه زعماء الاتحاد في قمتهم.// انتهى //12:35ت م0034