إسلام آباد 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، اتفاق باكستان وماليزيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والخصخصة والاستثمار والغذاء والأمن والدفاع.واهتمت بتصريح رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي أكد التزام بلاده بدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام في أفغانستان.وتطرقت صحف الجمعة إلى تأكيد باكستان التزامها بدعم القضيتين الفلسطينية والكشميرية والاستمرار في إبراز القضيتين على المستوى الدولي.وأخبرت عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة آخرين إثر انفجار قذيفة هاون كانوا يلعبون بها في منطقة وادي سوات شمال غرب باكستان، في حين أصيب تسعة أشخاص جراء انفجار وقع في مسجد بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.كما اهتمت بموافقة باكستان والهند على إنشاء نقطة دخول حدودية جديدة وطريق يربط بين إقليم البنجاب الشرقي الباكستاني والحدود مع الهند.وعرجت الصحف على اتفاق باكستان وروسيا على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والعسكرية.اقتصاديًا.. أخبرت عن توقعات الحكومة الباكستانية بشأن إقبال باكستان على استثمارات قوية من جانب الدول الصديقة في مختلف المشاريع لديها.إقليميًا.. تابعت صحف باكستان تطورات الوضع الأمني في العاصمة الأفغانية كابل بعد الانفجار الذي استهدف تجمعًا دينيًا وخلف عشرات القتلى والجرحى.وأشارت إلى اقتراح ماليزيا في مجلس الأمن الدولي بإنشاء محكمة دولية خاصة للبت في جميع القضايا المتعلقة بأزمة الروهينغيا في ميانمار.// انتهى //12:48ت م0035