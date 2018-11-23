الرباط 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إشادة اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، عن الجانب المغربي، بالتصويت الإيجابي على الاتفاق الفلاحي، الذي تمت المصادقة عليه، يوم الأربعاء الماضي، داخل لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.وتابعت التطورات المتعلقة بالازمة اليمنية، متناقلة تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، الذي رجح انعقاد محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في اليمن في أوائل ديسمبر المقبل بالسويد.وتناولت صحف الجمعة الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة بالقدس، حيث واصل عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحاماتهم لساحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال الاسرائيلي.وتطرقت إلى تطورات الوضع في سوريا، ولفتت إلى شروع قوات أمريكية وتركية، في إنشاء مراكز مراقبة على الحدود السورية من أجل مواجهة مسلحي داعش.وأخبرت عن مقتل ١٢مسلحًا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية بمدينة العريش بشمال سيناء.كما أشارت صحف المملكة إلى تواصل الاحتجاجات الشعبية في فرنسا ضد زيادة رسوم المحروقات، مشيرة إلى أن الاحتجاجات امتدت إلى بلجيكا.// انتهى //12:56ت م0038