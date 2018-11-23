عمّان 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 1.14%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1943.1 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية خلال الأسبوع الماضي نحو 5.4 مليون دينار أردني مقارنة مع 5.2 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 5.1%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 21.8 مليون دينار أردني مقارنة مع 25.9 مليون دينار أردني للأسبوع السابق.أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 16.3 مليون سهم نفذت من خلال 8726 صفقة.// انتهى //13:30ت م0041