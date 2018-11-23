نعمان 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 37 طنًا من السلال الغذائية و 40 خيمة في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي يقوم بها المركز في محافظات اليمن كافة.حضر التوزيع مدير مديرية نعمان عبدالكريم العواضي وعدد من المسؤولين، الذين ثمنوا ما يقوم به المركز من الجهود والأعمال الإغاثية والإنسانية، خصوصاً في محافظة البيضاء ومديرياتها.// انتهى //13:31ت م0042