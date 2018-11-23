المنامة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى القنصلية الصينية في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية، وأدى إلى مقتل شرطيين وإصابة ثالث، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحيتين وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب جراء هذه العمل الإرهابي.وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكستان الاسلامية، وجمهورية الصين الشعبية ضد العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت المناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله والداعي إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي كافة لضمان اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد جميع دول العالم والقضاء على جميع مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.// انتهى //13:39ت م0046