لندن 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واستناولت الصحف البريطانية الصادرة عدد من الموضوعات كان أبرزها لقاء مفاوضون من الاتحاد الأوروبي اليوم، لمحاولة إزالة العقبة الأخيرة قبل قمة من المقرر عقدها يوم الأحد للتصديق على اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.وأشارت الصحف إلى تهديد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالتصويت ضد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .كما سلطت الصحف البريطانية الضوء على تصريحات وزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيي، بأن الاتحاد الأوروبي سيرحب بعودة بريطانيا بشكل فوري إذا قررت العودة إلى التكتل في يوم من الأيام.وتناقلت الصحف خبر مقتل 25 شخصا على الأقل بعد هجوم انتحاري استهدف مهرجانهاً وسوقًا مزدحم في باكستان، اليوم، وذلك بعد دقائق من هجوم استهدف القنصلية الصينية في كراتشي قتل فيه 5 أشخاص .// انتهى //15:14ت م0054