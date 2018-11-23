الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسانطلق أمس المعسكر التدريبي المشترك بين المنتخبان السعودي والإماراتي لدراجات السيدات في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة .وضمت بعثة المنتخب السعودي في المعسكر المقام خلال الفترة من 22 إلى 30 شهر نوفمبر الجاري, مدير المنتخبات سعود الهويمل ومسؤولة البرامج النسائية بالاتحاد براءة اللحيدان، و 10 لاعبات هن دعاء نعيم ، عايشة أبوالعينين ، نديمة أبوالعينين ، بيان باروم ، أروى العمودي، رغد المرزوقي ، فاطمة البلوشي ، مها الجعفري ، جود الخضري ، سحر الحربي .من جهته قدم نائب رئيس الاتحاد السعودي للدراجات شكره للأشقاء في دولة الإمارات على استضافة المعسكر التدريبي وتسخير الإمكانيات التنظيمية وتجسيد الشراكة الحقيقية بين الاتحادين السعودي والإماراتي ، مؤكداً أن المعسكر هو الأول للمنتخب السعودي الذي نطمح من خلاله الاستفادة الفنية وأن يكون انعكاسه ومردوده إيجابي استعداداً للمشاركات القادمة .// انتهى //15:49ت م0058