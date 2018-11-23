رياضي / انطلاق المعسكر التدريبي السعودي الإماراتي المشترك لدراجات السيدات في الفجيرة
الجمعة 1440/3/15 هـ الموافق 2018/11/23 م واس
الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
انطلق أمس المعسكر التدريبي المشترك بين المنتخبان السعودي والإماراتي لدراجات السيدات في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة .
وضمت بعثة المنتخب السعودي في المعسكر المقام خلال الفترة من 22 إلى 30 شهر نوفمبر الجاري, مدير المنتخبات سعود الهويمل ومسؤولة البرامج النسائية بالاتحاد براءة اللحيدان، و 10 لاعبات هن دعاء نعيم ، عايشة أبوالعينين ، نديمة أبوالعينين ، بيان باروم ، أروى العمودي، رغد المرزوقي ، فاطمة البلوشي ، مها الجعفري ، جود الخضري ، سحر الحربي .
من جهته قدم نائب رئيس الاتحاد السعودي للدراجات شكره للأشقاء في دولة الإمارات على استضافة المعسكر التدريبي وتسخير الإمكانيات التنظيمية وتجسيد الشراكة الحقيقية بين الاتحادين السعودي والإماراتي ، مؤكداً أن المعسكر هو الأول للمنتخب السعودي الذي نطمح من خلاله الاستفادة الفنية وأن يكون انعكاسه ومردوده إيجابي استعداداً للمشاركات القادمة .
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15:49ت م
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