إسلام آباد 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأغلقت الأسهم الباكستانية اليوم تعاملاتها على تراجع .وأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية على تراجع بنسبة 0.01% أي ما يعادل 4.75 نقطة، وأقفل عند مستوى 40869 نقطة.وبلغ حجم التداول 69738160 سهماً نفذت في 325 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 149 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 151 شركة، واستقرت قيمة أسهم25 شركة.// انتهى //15:58ت م0060