مكة المكرمة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسنظمت الجمعية السعودية للجودة بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة التجارية أمس, دورتين تدريبيتين ضمن برنامج ” الجودة الوطنية لتأهيل الشباب والفتيات في مجالها ”, وكانت الدورة التدريبية الأولى بعنوان "الجودة في الأمن والسلامة المهنية", ألقاها عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والمشرف على إدارة السلامة في المسجد الحرام بمشاركة المستشار الدكتور طلال مندورة الذي أوضح أهم معايير الجودة والسلامة في الصحة وفي سلامة الغذاء وجودة البيئة, شارحا بعض الأمثلة لمعايير الجودة العالمية والوطنية منها الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي .وفي الدورة التدريبية الثانية التي ألقتها الدكتورة رجاء يحي أحمد الشريف بعنوان "الجودة في خدمة العملاء"، بيّنت فيها أسباب الاهتمام بالجودة ومزايا تطبيقها على المنظمات ومن أهمها زيادة الانتاجية للمبيعات ، وأثرها على المستفيدين من الداخل والخارج .وأوضحت الشريف ايضا من السؤول عن تطبيق الجودة ومن هو المستفيد منها وأهميتها في استدامة المشروعات مبينة ذلك من خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠ والمشروعات المستقبلية مثل مدينة نيوم, فيما بين رئيس الجمعية السعودية للجودة الوطنية المكلف بمنطقة مكة المكرمة أن برنامج الجودة الوطنية يستهدف الشباب والفتيات الباحثين عن العمل لتأهيلهم للسوق وفق معايير الجودة والتميز والأداء المهني العالمي حيث ركز البرنامج على تقديم برامج ودورات متخصصة في مجال الجودة المهنية والشخصية في جميع ميادين العمل الاجتماعي وهي عبارة عن 15 دورة لثلاثة مستويات يقدم كل مستوى خمس دورات في مجال الجودة .// انتهى //16:17ت م0068