عمّان 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم نظيره الروسي سيرجي لافروف ، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ،و الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية .// انتهى //16:31ت م0069