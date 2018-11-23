عام / وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره الروسي
الجمعة 1440/3/15 هـ الموافق 2018/11/23 م واس
عمّان 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم نظيره الروسي سيرجي لافروف ، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الإيطالية روما.
وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين ، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ،و الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية .
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16:31ت م
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