الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسانطلقت زيارات المدارس الصباحية على مدي يومين لأكثر من 80 مدرسة حكومية وأهلية ورياض أطفال لمهرجان اليوم العالمي للطفل في دورته الـ 11 التي انطلقت فعالياته الأربعاء بعنوان "11 سنة من البهجة" .وقامت الفرق الطلابية برفقة مشرفيهم بزيارة للمعرض الذي اشتمل عدد كبير من دور النشر التي اكتظت بالقصص والألعاب التعليمية بالإضافة إلى مشاركة القنصليات التي تحكي عن الطفل بثقافة بلدانها والجمعيات الخيرية التي تعرف الأطفال بخدماتها، وأندية جامعة الملك سعود التي تعرف الأطفال بالعادات الصحية السليمة في الغذاء والمحافظة على الأسنان .وأشارت مشرفة فريق صحة المجتمع بالركن أشواق باجنيد, أن نادي صحة المجتمع ممثل بلجنة التغذية يقدم للأطفال النصائح حول الغذاء الصحي وتعليم الطفل طريقة الأكل الصحي، كما يقوم نادي صحة الفم والأسنان بتعريف الأطفال وطلاب المدارس بالطريقة الصحيحة لتفريش الأسنان عن طريق المجسم الموجود وتوزيع الهدايا لهم، إضافة إلى تقديم عروض المسرح المتنوعة التي منها مسرحية غابتنا ومسرحية ألف ليلة وليلة، والرسم والتلوين .وأبدت الطالبة مها المطيري من إحدى المدارس الابتدائية, إعجابها بركن ساكورا المملكة الذي تعرفت من خلاله على الثقافة اليابانية وكيفية صنع الطائرة الورقية, وكذلك العروض المسرحية، في حين أوضحت رئيسة مجموعة ساكورا المملكة شدا الدوس, أن الركن يجد إقبالا كبيرا من طلاب المدارس، حيث يعرفهم بالثقافة اليابانية ويقدم لهم تجربة ارتداء الزي الياباني وكتابة أسمائهن بالياباني، كما يعرفهم بفن طي الورق وعمل الطائرات الورقية .// انتهى //16:42ت م0071