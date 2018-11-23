مكة المكرمة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسانطلقت أمس فعاليات يوم الطفل العالمي بإشراف أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية, وذلك خلال الفترة من ١٤إلى١٦ ربيع الأول, بسوق الحجاز بمكة المكرمة .وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالأمانة المهندس رائد سمرقندي, أن الأمانة حريصة على المشاركة في الفعاليات والمناسبات العالمية وتقديم كل ما هو مفيد ومن ضمنها اليوم العالمي للطفل وذلك من منطلق المسؤولية الاجتماعية وتقديم الرعاية للأطفال وتنمية مواهبهم وقدراتهم والإسهام في الارتقاء بالجانب الفكري من خلال الترفيه .من جانبه بيّن رئيس قسم البرامج الاجتماعية هاني الجفري, أنه تم إضافة أفكار وأركان وأنشطة ومسابقات متنوعة متخصصه للأطفال ضمن الفعليات تتمثل بركن الألعاب التعليمية وألعاب الذكاء وركن التاجر الصغير وركن الأكل الصحي للأطفال وركن التلوين إضافة إلى تخصيص مسرح خاص للأطفال يشتمل العديد من الفقرات والألعاب الثقافية والمشاركات المتنوعة ومسابقات وهدايا قيمة للمشاركين .// انتهى //17:00ت م0076