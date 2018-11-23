الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

اكتمل اليوم وصول الوفود المشاركة في المؤتمر الـ 31 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، البالغ عددهم 400 باحث وعالم ورئيس مركز إسلامي من أكثر من 50 دولة، للمشاركة في أعمال المؤتمر في دورته الحالية الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكريبي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية, وذلك في مدينة ساو باولو البرازيلية. ويتناول المؤتمر هذا العام موضوع "تعليم اللغة العربية في دول امريكا اللاتينية والبحر الكاريبي- الواقع والمأمول" ويضم علاوة على جلستيه الافتتاحية والختامية وحفل الافتتاح- خمس جلسات تناقش ثمانية وعشرين موضوعا ضمن خمسة محاور رئيسة.

وكان معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري قد وصل أمس إلى جمهورية البرازيل الاتحادية لرئاسة وفد المملكة العربية السعودية- نيابة عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .

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17:12ت م

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