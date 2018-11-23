عدن 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأكدت الجمهورية اليمنية، اليوم، تأييدها للقرار الأمريكي الخاص بإنهاء المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني .وقال سفير اليمني في فيينا، هيثم شجاع الدين : إن موقف بلاده هذا جاء إدراكًا منها بأن هذا الاتفاق ساهم من خلال المكاسب المالية التي جنتها إيران في العبث بأمن دول المنطقة في الشرق الأوسط .وأشار وفق ما أوردته " وكالة الأنباء اليمنية "، خلال كلمته أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، أن إيران تعمل على التدخل في الشؤون الداخلية لليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومه من قبلها .//انتهى//17:14ت م0080