رام الله 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسشددت الحكومة الفلسطينية ، على أن مدينة القدس المحتلة هي عاصمة دولة فلسطين، وهي رمز وجود وبقاء شعبنا العربي الفلسطيني .وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان اليوم : إن منع سلطات الاحتلال الإسرائيلية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث من السفر يقع في دائرة العدوان الاحتلالي المتواصل على عاصمتنا المحتلة، وعلى الشعب الفلسطيني وقيادته ورمز وجوده.وأضاف المتحدث الرسمي "بأن فرض منع السفر بحد ذاته هو جريمة تستند الى البلطجة والتسلط لا يقدم عليها سوى الاحتلال".// انتهى //17:39ت م0082