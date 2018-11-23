لندن 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسجددت قوات نظام الأسد استهدافها الصاروخي وبالرشاشات الثقيلة مساء يوم الخميس وحتى وفجر اليوم، مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم : إن قوات النظام السوري استهدفت بالرشاشات الثقيلة أماكن في محيط بلدة اللطامنة وقرية الصخر بريف حماة الشمالي، فيما قصفت بقذائف مدفعيتها مناطق في قرية الشعرة بالريف الشرقي لإدلب، ومناطق أخرى في محاور كبانة وتردين بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي.// انتهى //17:42ت م0083