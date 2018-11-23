الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسوسط حضور كثيف من زوار فعاليات مهرجان اليوم العالمي للطفل, قدمت أكثر من 200 فرقة استعراضية بمختلف القطاعات، والسفارات المشاركة والمدارس الحكومية والأهلية ورياض الأطفال, تنوعت ما بين إحياء لتراث الشعوب إلى العروض الأجنبية وعروض التثقيف والعروض الوطنية التي مثلها الأطفال الصغار المبدعين, إلى جانب العروض المسرحية وعروض الموهوبين .وأوضح مدير مهرجان اليوم العالمي للطفل فهد الحوشان, أن مهرجان اليوم العالمي للطفل في نسخته الـ 11 , ركز هذا العام على الاحتفاء والإشادة ببطولات جنودنا البواسل في العروض المسرحية والمشاركات حيث سيتم تكريم أبناء الشهداء، مبينا أن المهرجان يحتوي العديد من الفعاليات منها العروض المسرحية من مدارس وفرق استعراضية ومشاركة أكثر من 55 دار نشر كلها تعرض ما يخص الأطفال وتشجيعهم على القراءة إلى جانب ورش العمل وعروض الأفلام، إضافة إلى الجانب الترفيهي المتمثل في بيت الرعب, مشيرا إلى أن المهرجان لم يغفل الموهوبين حيث تم عرض اختراعاتهم وتشجيع مواهبهم وإبرازها .وأفاد مشرف الفعاليات المسرحية بندر النهاري, أن 80 مدرسة حكومية وأهلية شاركت في العروض المسرحية على 4 مسارح بالإلقاء والشعر والأناشيد الوطنية بجانب عروض السفارات وفرق العبير ستار وعرض مسرحية ألف ليلة وليلة من التراث، وعرض مسرحية غابتنا من تأليف منذر النغيص من لجنة المسرح بجمعية الثقافة والفنون, كما يقدم المسرح المسابقات الثقافية والدبكة الفلسطينية, إلى جانب اكتشاف مواهب في الكتابة القصصية وفي القصيد وفي فن الإلقاء والنشيد والحركات الاستعراضية الشيقة, وقد رصدت جوائز لأفضل الفرق المسرحية المشاركة .// انتهى //18:30ت م0088