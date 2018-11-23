الدمام 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسشهد مهرجان الطفولة، الذي ينظمه الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في إدارة رياض الأطفال، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي للمهرجان أمانة المنطقة الشرقية، بمناسبة اليوم العالمي للطفل, أكثر من ١٧٠٠ زائر في اليوم الأول الذي انطلق أمس، وذلك بمنتزه الملك عبدالله في الواجهة البحرية بكورنيش الدمام.وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال بتعليم الشرقية ليلى العتيبي, أن مهرجان الطفولة جاء متزامنا مع احتفالية اليوم العالمي للطفل الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، التي أطلقت عليه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) هذا العام 2018 شعار "الأطفال يتولون المهمة.. ويحوّلون العالم إلى اللون الأزرق".وأبانت أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل يأتي في إطار ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله من اهتمام وعناية ورعاية بحقوق الطفل في المجالات كافة التي كان لها أكبر الأثر لحفظ حقوقهم في التعليم، والطفولة المبكرة والمتأخرة، والرعاية الصحية، والمحبة، والمساواة، إلى جانب الاهتمام بالطفل داخل الكيان الأسري والاهتمام بالأسرة بكونها اللبنة الأولى في تنشئة المجتمع والبيئة الحاضنة للطفل.من جانبها أفادت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد أن الفعاليات التي تنظمها إدارة رياض الأطفال دُشنت بها أركان مصاحبة للمهرجان تظهر لحقوق الأطفال في الوطن الحبيب بشكل عام وفي قطاع التعليم والمنطقة الشرقية بالخصوص، من خلال الأركان المتنوعة الاختصاصات بشراكة نوعية بين قطاعي التعليم العام والخاص، والجمعيات الخيرية والمجتمع الذي يقدم من خلالها الخدمات التربوية والتعليمية والترفيهية المتنوعة لجميع الأطفال الزائرين للمهرجان.وتضمنت الفعاليات عدد من الأركان تمثلت في مشاركة ركن مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب، ومنسوبي التعليم المتوفين، ومشاركات مدارس مكاتب التعليم العام بقطاعية العام والأهلي، وركن مكتب غرب الدمام ومدارسه ورياضه، وركن مكتب تعليم الخبر ورياضه ومدارسه، وركن لمكتب تعليم شرق الدمام ورياضه ومدارسه، وركن مكتب تعليم الخبر ومدارسه ورياضه، بالإضافة إلى مشاركة جمعية حقوق الانسان وركنها، ومشاركة جمعية إطعام وركنها، كما تضمنت الأركان العديد من النشرات والكتيبات التثقيفية، إضافة إلى المسابقات، والرسوم والتلوين، والرسم على الوجوه والفنون الخاصة بالأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، إلى جانب الهدايا، والمسرح القصصي لحقوق الطفل .وعبرت الفهيد خلال جولتها في أركان المهرجان, عن سعادتها وفخرها واعتزازها بالجهد المبذول من قبل إدارة رياض الأطفال ومكاتب التعليم وفريق عمل المهرجان الذي يظهر اهتمام المملكة بالطفولة المبكرة، وثمنت جهود المنظمين والمشاركات في الأركان، كما أشادت بحجم التفاعل الكبير في المهرجان من قبل الأطفال وأولياء أمورهم وحضورهم البهيج والفاعل.// انتهى //19:01ت م0092