نيويورك 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 واسافتتحت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم, على هبوط عند الفتح، بفعل خسائر لأسهم شركات الطاقة مع هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، في الوقت الذي يستمر قلق المستثمرين قبل محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين أثناء قمة مجموعة العشرين الأسبوع القادم.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 128.29 نقطة، أو 0.52%، إلى 24336.40 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 16.57 نقطة، أو 0.63%، إلى 2633.36 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 52.74 نقطة، أو 0.76%، إلى 6919.52 نقطة.// انتهى //19:14ت م0093