الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واستعادل فريقا الاتحاد مع الطائي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت اليوم لحساب الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا لكرة القدم التي جرت على ملعب الطائي.ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 8 فيما رفع الطائي رصيده إلى النقطة 6.وستُستكمل مباريات الجولة غدا, بست مواجهات تجمع الاتفاق والأنصار، والهلال والرائد، والشباب مع القادسية، والوحدة وأحد، والأهلي والتعاون، والنصر والفتح.// انتهى //19:27ت م0096