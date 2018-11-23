الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واستفقد معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, مقر الوزارة في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية وذلك على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, إلى المنطقة.وأطلع الدكتور القصبي على الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمستفيدين في المنطقة وأعمال الفرق الرقابية على المنشآت والأسواق.والتقى على هامش الزيارة, رجال وسيدات الأعمال بالمنطقة, استعرض من خلاله الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الخاص.وأكد الدكتور القصبي حرص واهتمام الوزارة بجميع المبادرات والمقترحات المقدمة من القطاع الخاص والسعي المستمر والمتواصل لمواصلة إسهامات منظومة التجارة والاستثمار في تطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية بمختلف مناطق المملكة.// انتهى //19:42ت م0097