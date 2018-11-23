الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واستغلب فريق المجزل على مضيفه العروبة بهدفين دون ردّ، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي العروبة بالجوف ضمن ختام منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.وجاءت أهداف اللقاء عن طريق كلاً من عبدالله القحطاني والتريندادي ليستر إستفيان.وارتفع رصيد المجزل إلى 18 نقطة في المرتبة العاشرة ، فيما بقي العروبة عند رصيده الحالي 14 نقطة في المرتبة السادسة عشر.// انتهى //19:42ت م0098