إسلام آباد 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع اليوم في سوق بمنطقة أوركزاي شمال غرب باكستان إلى 32 قتيلاً وأكثر من 30 مصاباً وفقاً لما أكدت السلطات الباكستانية.وأوضحت مصادر طبية باكستانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في مدينة كوهات القريبة، مشيرة إلى أن بين الجرحى حالات حرجة جداً.من جانبها أوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار تم تنفيذه بعبوة ناسفة تزن ثماني كيلوجرام زرعها مجهولون في دراجة نارية، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد عندما كان السوق مكتظاً بالحركة.ودان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وزعماء الأحزاب السياسية وكبار المسؤولين الانفجار في أوركزاي وعدوه عملاً إرهابياً جبان.ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسئولية، في حين تواصل أجهزة الأمن التحقيق للبحث عن المسلحين الذين نفذوا الانفجار.// انتهى //19:43ت م0099