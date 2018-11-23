الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم, حفل سباقه الـ 29 على مساهمة ورعاية نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ (2018 / 2019م) .واشتمل السباق, عشرة أشواط، كانت الأشواط الرئيسة هي الشوط السابع على مساهمة نادي الفروسية والشوط الثامن تقديرية نادي الفروسية ( لرؤية 2030 ) والتاسع برعاية نادي الفروسية .وسلم مدير عام نادي الفروسية عادل المزروع, جائزة مساهمة نادي الفروسية لمالك الفرس ( امازينق سبيد ) سلمان فيحان المنديل الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع, كما سلم الجائزة التقديرية لمحمد بن عايش الطيار بعد فوز الفرس ( مصابيح ) لمالكها أبناء محمد بن عايش الطيار التي حققت المركز الأول في سباق الشوط الثامن .فيما سلم المزروع الشيك الافتراضي لرعاية نادي الفروسية لنايف فيحان المنديل بعد فوز الفرس ( شعاع الأمل ) العائد ملكيتها لإسطبل أبناء فيحان فيصل المنديل بالمركز الأول في الشوط التاسع .// انتهى //19:44ت م0100