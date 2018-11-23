جيزان 15 ربيع الأول 1440هـ الموافق 23 نوفمبر 2018م واسيُدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يوم الأربعاء المقبل, مهرجان البن السادس وذلك بمقر سوق الأسر المنتجة بمدينة جيزان ، فيما تنطلق فعاليات المهرجان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، يوم الأحد الـ٢٤ من ربيع الأول بمقر المهرجان بمحافظة الدائر .وأوضح رئيس المهرجان مفرح بن مسعود المالكي ، أن مهرجان العام الحالي يتضمن وضع حجر الأساس لمصنع البن من قبل سمو نائب أمير المنطقة في احتفال محافظة الدائر وشركة أرامكو ، معتبرًا التأسيس لمصنع البن نقلة نوعية تنقل المهرجان والمنتج لمرحلة متقدمة ، مؤكدا أن جميع اللجان تسابق الزمن وتباشر العمل من أجل التجهيز والاستعداد لانطلاق المهرجان .وأضاف أن المهرجان في نسخته الحالية يشمل جملة من البرامج التدريبية والتثقيفية للمزارعين ، وايضاً ملتقيات ومسابقات عامة للشباب والحضور بشكل عام ، فضلا عن مشاركة 50 مزارعًا لعرض منتجاتهم من البن الخولاني .وأشار إلى أن التكامل بين خطط وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة جازان وهيئة تطوير المناطق الجبلية وبمبادرات شركة أرامكو التي تعقد شراكات مع جمعية البر ومع وزارة البيئة والمياه والزراعة كلها تسعى إلى الوصول بمنتج البن إلى العالم وذلك بتكامل الجهود في جميع القطاعات والوزارات .// انتهى //20:00ت م0102