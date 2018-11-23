إسلام آباد 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأكدت باكستان التزامها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والمصالح الصينية على أراضيها.جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم بنظيره الصيني وانغ يي.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن قريشي أطلع نظيره الصيني على تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم القنصلية العامة الصينية في مدينة كراتشي، ونجاح الشرطة الباكستانية في التصدي له ومنع المهاجمين من اقتحام مبنى القنصلية، مؤكداً عزم السلطات الباكستانية على إجراء تحقيق شامل في الحادث وملاحقة العناصر التي تقف وراء تنفيذه.وقال إن باكستان والصين ستواصلان العمل معاً لإحباط أي محاولة تستهدف الصداقة والعلاقات الاستراتيجية القائمة بين باكستان والصين.من جانبه دان وزير الخارجية الصيني الهجوم على قنصلية بلاده في كراتشي، وأشاد بالتحرك السريع لقوات الأمن الباكستانية ونجاحها في إحباطه.وأضاف وفقاً للبيان أن الهجوم يعتبر محاولة لضرب العلاقات بين الصين وباكستان وإلحاق الضرر بمشروع الممر الاقتصادي المشترك بين البلدين، مؤكدا بأن مثل هذه الهجمات الجبانة لا يمكن أن تؤثر على العلاقة القوية بين البلدين.// انتهى //20:57ت م0107