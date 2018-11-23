إسلام آباد 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسقررت السلطات الباكستانية رفع مستوى الإجراءات الأمنية حول السفارات والبعثات الدبلوماسية وجميع المباني الحساسة في أنحاء باكستان للحد من تعرضها لأي هجمات إرهابية.وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية نقلاً عن مصادر وزارة الداخلية في إسلام آباد أن هذا القرار جاء بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف صباح اليوم القنصلية العامة الصينية في مدينة كراتشي.وأضافت أن وزارة الداخلية أمرت قوات الأمن بإجراء عمليات تمشيط أمني حول السفارات في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد والقنصليات في عواصم الأقاليم، وتعزيز الإجراءات الأمنية حول المصالح الأجنبية في جميع أنحاء باكستان.من جهة أخرى قالت الشرطة الباكستانية إنها تواصل التحقيق للكشف عن هوية المسلحين الثلاثة الذين حاولوا اقتحام القنصلية الصينية في كراتشي وقتلوا خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.وكانت منظمة "جيش تحرير بلوشستان" المحظورة قد تنبت مسئولية الهجوم على القنصلية الصينية في كراتشي.// انتهى //20:59ت م0112