عام / أمطار على منطقة الباحة
الجمعة 1440/3/15 هـ الموافق 2018/11/23 م واس
الباحة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
هطلت اليوم أمطار متفرقه من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والعقيق والحجرة والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب منها أودية ذلاله ، والقريشة ، والجرداء ، والمخاضة ، ومعشوقه ، وليف ، والجنابين، والرميض .
كما هطلت أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظة قلوة والمراكز التابعة لها, ارتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
21:01ت م
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