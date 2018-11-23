الباحة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متفرقه من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والعقيق والحجرة والمراكز التابعة لها ، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب منها أودية ذلاله ، والقريشة ، والجرداء ، والمخاضة ، ومعشوقه ، وليف ، والجنابين، والرميض .كما هطلت أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظة قلوة والمراكز التابعة لها, ارتوت على إثرها الأرض .جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:01ت م0114