عام / 35 متدربًا في ختام التدريب المسرحي بأحد المسارحة
الجمعة 1440/3/15 هـ الموافق 2018/11/23 م واس
أحد المسارحة 15 ربيع الأول 1440هـ الموافق 23 نوفمبر 2018م واس
اختتمت وحدة النشاط الطلابي بمكتب التعليم بمحافظتي أحد المسارحة والحرث أمس ، البرنامج التدريبي "المسرح المدرسي "، الذي جرى تنفيذه بالتعاون مع وحدة التدريب التربوي وبإشراف إدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ، وذلك بمعهد التربية الفكرية بإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالحصمة بمحافظة أحد المسارحة .
وشارك 35 رائد نشاط في البرنامج التدريبي الذي استمر يومين وقدمه المدرب علي الخبراني ، حيث تناول خلاله التعريف بالمسرح وأهميته في الحياة الثقافية ، فيما اشتمل البرنامج على تقديم لمحة موجزة تاريخية عن المسرح ودور المسرح في بناء شخصية الناشئة ، إلى جانب تدريبات على الصوت وتدريبات على التنفس ، والتعريف بالعنصر الثابت و العنصر المتحرك ، فضلاً عن الاستراتيجيات التدريبية من خلال الجانب العملي التطبيقي وكيفية بناء مشهد يتطور إلى عرض من خلال حركة يؤديها الممثل أو كلمة يقولها .
وجاءت الدورة ضمن اهتمامات إدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بإعداد وتنفيذ دورات تطويرية لرواد النشاط في المدارس لتأهيلهم بما ينعكس إيجابا على مدارسهم في تنفيذ الفعاليات والأنشطة .
// انتهى //
21:15ت م
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