بريدة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واستستضيف جامعة القصيم الأحد المقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، في حوار مفتوح عبر مسرح الجامعة ولقاء مع طلبتها ومنسوبيها .ويتحدث سموه من خلال برنامج "تجربتي في الحياة، عن خبراته وتجاربه الحياتية التي خاضها ، كتجربة ملهمة، ولكشف تفاصيل حياته العملية والعلمية، وذلك ضمن اللقاء الأول الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة بهدف نقل الخبرة والتجربة إلى الطلاب صناع المستقبل لبلادنا الغالية.وجاءت فكرة هذا البرنامج بعد توجيه معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ، حيث سيستضيف بصفة دورية أحد رموز بلادنا الغالية في شتى المجالات، ليأتوا إلى الجامعة ويلتقون بطلابها ومنسوبيها ويقدمون لهم خلاصة تجاربهم العلمية والعملية والإدارية، والاجتماعية.ويأتي اللقاء ضمن إطار حرص الجامعة بضرورة استفادة منسوبيها سواء كانوا أساتذة أو موظفين أو طلبة من الكفاءات العلمية والإدارية التي شُهد لها بالتميز والتنوع، كما يعبر اللقاء عن حرص الجامعة على استضافة سمو أمير المنطقة الذي يعد قامة إدارية وعلمية متميزة على مستوى وطننا الغالي، وسوف يعطى البرنامج إضافة نوعية متميزة وانطلاقة مباركة.// انتهى//21:23ت م0117