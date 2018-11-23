رياضي/ 4 انتصارات وتعادل في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات
الجمعة 1440/3/15 هـ الموافق 2018/11/23 م واس
الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
انطلقت اليوم منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات ، وذلك بإقامة 5 مواجهات.
ففي المجموعة الأولى، تغلب الاتفاق على الجبلين 4-0، و تقاسم فريقا الريان ومصدة نقاط اللقاء بتعادلهما 4-4، بينما فاز العلمين على العرض 3-1.
وفي المجموعة الثانية، حقق رضوى أولى انتصاراته بفوزه على النهضة بنتيجة 9-4، فيما تجاوز القادسية ضيفه الخالدي 6-1.
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21:28ت م
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