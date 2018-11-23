الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات ، وذلك بإقامة 5 مواجهات.ففي المجموعة الأولى، تغلب الاتفاق على الجبلين 4-0، و تقاسم فريقا الريان ومصدة نقاط اللقاء بتعادلهما 4-4، بينما فاز العلمين على العرض 3-1.وفي المجموعة الثانية، حقق رضوى أولى انتصاراته بفوزه على النهضة بنتيجة 9-4، فيما تجاوز القادسية ضيفه الخالدي 6-1.// انتهى//21:28ت م0118