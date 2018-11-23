تونس 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأحبط حرس السواحل التونسي هجرة غير شرعية لـ 48 شخصاً كانوا يعتزمون التوجه نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .وأفاد مصدر أمني في تصريح اليوم أن المجموعة المهاجرة تم إيقافها بشواطئ مدينة ملولش بمحافظة المهدية جنوب تونس العاصمة وهم على متن مركب صيد في طريقهم لاجتياز الحدود البحرية خلسة , لافتا النظر إلى أنه تم التحفظ على المجموعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم// انتهى //21:39ت م0120